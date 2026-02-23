Ucciso dal vicino per contrasti su una stradella chiesta condanna a 16 anni e 8 mesi

Una lite tra vicini su una piccola strada ha portato all’omicidio di un uomo di 55 anni, causato da forti dissapori accumulati nel tempo. La disputa è degenerata in violenza, con il sessantenne coinvolto che ha sparato con un’arma da fuoco. La richiesta di condanna a 16 anni e 8 mesi si basa sulle prove raccolte. La vicenda si è conclusa con una sentenza definitiva, senza possibilità di appello.

La condanna a 16 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al sessantenne Stefano Nobile per l’omicidio di Francesco Simone non va modificata. È la richiesta formulata dal procuratore generale Carlo Marzella davanti alla corte di assise di appello di Palermo, che sta riesaminando il caso del delitto avvenuto il 7 dicembre 2023 in contrada Poggio Muto, a Favara. L’udienza si è chiusa con il rinvio al 9 aprile, quando prenderanno la parola l’avvocato Angelo Piranio, che rappresenta i familiari della vittima costituiti parte civile, e l’avvocato Giuseppe Barba, difensore dell’imputato. In primo grado Nobile era stato condannato dal gup Giuseppa Zampino del tribunale di Agrigento con rito abbreviato, che aveva riconosciuto la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito alternativo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

