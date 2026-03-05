A Brescia, tre cittadini romeni sono stati arrestati per aver sfruttato lavoratori moldavi irregolari, tra cui alcuni minorenni. Le indagini hanno accertato anche l’uso di alloggi degradanti all’interno della fabbrica, e un sistema di imprese create per evadere il fisco mediante aperture e chiusure frequenti. Le autorità hanno eseguito le operazioni di polizia in queste attività.

Brescia, 5 marzo 2026 – Sfruttamento del lavoro anche di minorenni irregolari, alloggi degradanti ricavati dentro la fabbrica e un sistema di imprese 'apri e chiudi ’ per evadere il Fisco. Lavoratori irregolari e clandestini. È quanto hanno scoperto carabinieri e Guardia di finanza nel Bresciano, dove sono stati arrestati tre romeni, uno in carcere e due ai domiciliari. L'indagine riguarda lo sfruttamento di 14 lavoratori moldavi, tra cui tre minorenni, tutti irregolari sul territorio nazionale, oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per 15 moldavi, dei quali otto minorenni. Il controllo e l’inchiesta. L'inchiesta è partita l'11 febbraio scorso da un controllo d ei carabinieri in una ditta di Palazzolo sull'Oglio, attiva nella lavorazione di prodotti in gomma per conto terzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, sfruttamento di lavoratori moldavi irregolari, anche minorenni: arrestati 3 romeni

