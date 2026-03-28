Dama-Paul&Shark Aspesi e lo sfruttamento dei lavoratori | no al controllo giudiziario

Il gip di Milano ha respinto la richiesta della Procura di applicare il controllo giudiziario alle aziende Dama-Paul&Shark e Aspesi. La decisione è stata comunicata il 28 marzo 2026. La Procura aveva avanzato questa richiesta nell’ambito di un’indagine sul presunto sfruttamento dei lavoratori, ma il giudice ha concluso che non sussistevano i requisiti necessari.

Milano, 28 marzo 2026 – Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha rigettato la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario Dama, società del marchio Paul&Shark, e la Alberto Aspesi &C, accusate dal pm Paolo Storari di concorrere nello sfruttamento dei lavoratori impiegati da un laboratorio gestito da cinesi cui è stata subappaltata la produzione di alcuni capi di abbigliamento. Per il giudice, “non sussistono i presupposti” del provvedimento chiesto. E “non può ritenersi provato (.) che i due indagati”, l’ad Andrea Dini (cognato del governatore lombardo Attilio Fontana) e Francesco Umile Chiappetta, “abbiano concorso” nel reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dama-Paul&Shark, Aspesi e lo sfruttamento dei lavoratori: no al controllo giudiziario Articoli correlati Leggi anche: Indagato Andrea Dini, imprenditore di Dama (Paul&Shark) e Aspesi: “Caporalato”. Aziende in controllo giudiziario “Giubbotti da 107 euro rivenduti a 1.945”. I marchi di moda Paul&Shark e Aspesi sotto accusa: “Sfruttamento di operai cinesi”Milano – Gli orari di lavoro, dalle 8 alle 22 sette giorni su sette, erano esplicitati su un cartello, scritto in cinese, affisso nel laboratorio a... Contenuti utili per approfondire Dama Paul amp Shark Aspesi e lo... Discussioni sull' argomento Caporalato: controllo giudiziario su Dama (Paul & Shark) e Alberto Aspesi; Milano, controllo giudiziario per la Dama spa (che controlla Paul&Shark) e Alberto Aspesi: Si riforniscono da chi sfrutta operai cinesi. Gip, niente controllo giudiziario per Dama-Paul e Aspesi(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha rigettato la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario Dama, società del marchio Paul&Shark, e alla Alberto Aspesi &C ... msn.com Caporalato, commissariata la società che controlla Paul&Shark: indagato l’imprenditore Andrea DiniDisposto il controllo giudiziario per Dama spa. Le accuse: sfruttamento di lavoratori cinesi negli opifici. Il titolare è cognato di Attilio Fontana, che commenta: Strumentale chiedere a me dell’inda ... affaritaliani.it La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario in via d'urgenza della società Dama, titolare del marchio Paul & Shark e Alberto Aspesi Spa. Si tratta del filone che mira ad accertare casi di caporalato nell'industria della moda. x.com 107 milioni di ricavi l'anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai. Sono i numeri dell’azienda Dama s.p.a. (titolare del marchio Paul & Shark), indagata dalla Procura di Milano per sfruttamento, insieme alla Alberto Aspesi s.p.a. 14 ore di lavoro, - facebook.com facebook