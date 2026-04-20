Sforbiciate ai capelli in classe durante una lezione | sospesa la docente La preside | Ripristinare la serenità

Durante una lezione in classe, una docente è stata sospesa a seguito di un episodio in cui ha tagliato i capelli a due studentesse. La preside ha dichiarato che l’obiettivo è ripristinare la serenità tra studenti e personale scolastico. Nella giornata successiva, si sono svolti colloqui e confronti con le due ragazze, i genitori e la docente sostituta, mentre lunedì è prevista una riunione approfondita con tutte le parti coinvolte.