Sforbiciate ai capelli in classe durante una lezione | sospesa la docente La preside | Ripristinare la serenità
Durante una lezione in classe, una docente è stata sospesa a seguito di un episodio in cui ha tagliato i capelli a due studentesse. La preside ha dichiarato che l’obiettivo è ripristinare la serenità tra studenti e personale scolastico. Nella giornata successiva, si sono svolti colloqui e confronti con le due ragazze, i genitori e la docente sostituta, mentre lunedì è prevista una riunione approfondita con tutte le parti coinvolte.
Una mattinata intera di colloqui, confronti, ricostruzioni. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ha convocato per lunedì un lungo incontro che ha coinvolto le due studentesse, i loro genitori e la docente supplente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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