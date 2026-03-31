Dal 3 al 6 aprile si svolge la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, un evento che combina piatti della cucina napoletana con spettacoli musicali. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo ristoranti e artisti locali. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, con un programma ricco di iniziative dedicate alla tradizione enogastronomica e musicale napoletana.

Tra sapori della tradizione enogastronomica napoletana e performance musicali, prosegue la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”. Dopo i primi cinque appuntamenti sold out, tra sapori della tradizione enogastronomica napoletana e performance musicali, prosegue la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su eventbrite. Venerdì 3 aprile, alle 11:00, appuntamento al Teatro Trianon Viviani, in piazza Vincenzo Calenda 9, con l’evento “Marinara con le alici. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 3 al 6 aprile

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