Sant’Agnello open day per il rilascio della carta d’identità elettronica

Sant’Agnello ha aperto le porte per un evento dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica, causato dall’esigenza di semplificare le pratiche e ridurre i tempi di attesa. Durante l’iniziativa, cittadini di tutte le età hanno potuto presentarsi senza appuntamento e ottenere il documento in pochi minuti. L’obiettivo è facilitare i servizi e avvicinare l’amministrazione ai residenti. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di persone in città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Sant'Agnello ha organizzato il primo Open Day dedicato al rilascio della carta d'identità elettronica. Dal 3 agosto 2026, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 20191157, le carte d'identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. Diventeranno, quindi, inutilizzabili. Per consentire ai cittadini di effettuare la sostituzione entro la scadenza prevista, l' Ufficio Anagrafe del Comune di Sant'Agnello, in aggiunta ai propri orari di apertura al pubblico, sarà operativo in orari straordinari durante Open Day periodici dedicati.