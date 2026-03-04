Settore giovanile | impresa dell’Under 17 contro la Roma pari di carattere per l’Under 15

Nel fine settimana l’ACF Arezzo ha messo in mostra le proprie squadre giovanili con risultati significativi. L’Under 17 ha affrontato e pareggiato contro la Roma, mentre l’Under 15 ha ottenuto un pari di carattere in una partita molto combattuta. Le giovani amaranto sono scese in campo con determinazione, dimostrando impegno e concentrazione in tutte le sfide disputate.

Fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile dell'ACF Arezzo, con risultati importanti e prestazioni di carattere da parte delle giovani amaranto. Grande impresa dell' Under 17 di mister Michele Spataro, che supera per 1-0 la Roma, campionessa in carica della categoria, nella gara valida per la quarta giornata della fase nazionale. Una vittoria di prestigio, maturata grazie alla rete di Morgenni al 29', al termine di una prestazione solida e determinata da parte delle amaranto. Con questo successo l'ACF Arezzo sale a quota 9 punti in classifica, raggiungendo Fiorentina e Pineto in vetta. Nel prossimo turno le cittine di Spataro saranno attese da uno scontro diretto proprio contro il Pineto, con l'obiettivo di creare un margine sulle dirette inseguitrici.