Milan i risultati del settore giovanile | importante successo per la Primavera femminile

Nel weekend il settore giovanile del Milan ha messo in mostra diversi risultati positivi. La Primavera femminile ha ottenuto una vittoria importante, mentre la squadra di Renna è uscita sconfitta. Sono momenti di alti e bassi per il vivaio rossonero.

Si è concluso un weekend rossonero con diverse gioie per il settore giovanile rossonero. Trionfa l'Under 13 rossonera con un netto 6-2, l'Under 14 con un roboante 9-0 e le due squadre rossonere col Mantova, vale a dire l'Under 15 e l'Under 16. Successo anche per la Primavera femminile sul Genoa, mentre cade 4-1 la primavera di mister Renna. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend. (Fonte acmilan.com) - La Primavera femminile di Mister Zago si rimette in pista e si prende il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus: 2-0 sul Genoa, reti di Vitale e Strauss, fresca di debutto in Serie A Women. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminile Approfondimenti su Milan Primavera Settore Giovanile Femminile: risultati contrastanti per l’ACF Arezzo tra Primavera e Play Off Nel settore giovanile femminile, l’ACF Arezzo registra risultati diversificati: la squadra Primavera subisce una sconfitta in trasferta, mentre le formazioni Under 17 e Under 15 ottengono due vittorie esterne per 4-0 nei Play Off. Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a… Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a tutte le categorie giovanili, si preannuncia un fine settimana intenso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milan Primavera Argomenti discussi: I risultati del Settore Giovanile rossonero: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2026; Bologna-Milan 0-3, gol e highlights: segnano Loftus, Nkunku e Rabiot; LIVE Bologna-Milan 0-3: Rabiot cala il tris, Casale si mangia il gol. Füllkrug lo sfiora due volte; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39. INIZIA LA PARTITA! Fischia Manganiello e il Bologna muove il primo pallone del match.20:46Serie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Bologna-Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Il Milan chiude il 23° turno di Serie A con il botto: tutti i risultatiIl 23° turno del campionato di Serie A Enilive è andato agli archivi ieri sera con il Milan che ha chiuso in grande stile, vincendo 0-3 in casa del Bologna grazie ... milannews.it Milan: 22 risultati utili consecutivi come nel 1992-93, ma non solo. Tutti i numeri del match col Bologna facebook Milan: 22 risultati utili consecutivi come nel 1992-93, ma non solo. Tutti i numeri del match col Bologna x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.