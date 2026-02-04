Milan i risultati del settore giovanile | importante successo per la Primavera femminile

4 feb 2026

Nel weekend il settore giovanile del Milan ha messo in mostra diversi risultati positivi. La Primavera femminile ha ottenuto una vittoria importante, mentre la squadra di Renna è uscita sconfitta. Sono momenti di alti e bassi per il vivaio rossonero.

Si è concluso un weekend rossonero con diverse gioie per il settore giovanile rossonero. Trionfa l'Under 13 rossonera con un netto 6-2, l'Under 14 con un roboante 9-0 e le due squadre rossonere col Mantova, vale a dire l'Under 15 e l'Under 16. Successo anche per la Primavera femminile sul Genoa, mentre cade 4-1 la primavera di mister Renna. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend. (Fonte acmilan.com) - La Primavera femminile di Mister Zago si rimette in pista e si prende il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus: 2-0 sul Genoa, reti di Vitale e Strauss, fresca di debutto in Serie A Women. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

