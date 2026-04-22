Settimana Verde | 60.000 volontari e 45 quintali di rifiuti rimossi

Oggi si conclude la Settimana Verde, iniziativa che ha coinvolto in modo massiccio il territorio nazionale. Durante l’evento, circa 60.000 volontari si sono impegnati in attività di pulizia, rimuovendo complessivamente 45 quintali di rifiuti. La grande partecipazione ha riguardato diverse aree, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente e promuovere comportamenti più responsabili. L’intera operazione si è svolta nell’arco di una settimana, coinvolgendo molte comunità locali.

La mobilitazione ecologica che ha coinvolto l’intero territorio nazionale si è conclusa oggi, 22 aprile 2026, con un bilancio di partecipazione senza precedenti. La quarta edizione della Settimana Verde, promossa da Ambiente Mare Italia e Ami, si chiude proprio in coincidenza con la celebrazione della Giornata Mondiale della Terra, lasciando traccia di un impegno collettivo che ha protagonisti oltre 60.000 cittadini distribuiti in 15 regioni italiane tra il 10 e il 22 aprile. Il movimento, capace di trasformare la sensibilità ambientale in un’azione capillare, ha registrato numeri che testimoniano una crescita costante rispetto alle edizioni passate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimana Verde: 60.000 volontari e 45 quintali di rifiuti rimossi Notizie correlate Roma, rimossi quintali di rifiuti tra Valle Aurelia e BalduinaRoma, 12 marzo 2026 – Duplice operazione a tutela del decoro da parte degli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale,... Roma: rimossi quintali rifiuti e bonificate aree Municipio XIV, intervento anche a CentocelleUna duplice operazione a tutela del decoro urbano è stata effettuata dagli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale, in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Soverato, AMI in azione per la Settimana Verde 2026: pulizia dei fondali nella baia; La città di Torino si prepara ad accogliere la quarta edizione della Giornata della Terra; Soverato, pulizia dei fondali nella Baia: AMI in campo per la Settimana Verde 2026. 130 eventi, oltre 60.000 cittadini coinvolti: successo della ‘Settimana verde’ di AmiROMA – Si conclude, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, la quarta edizione della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia-Ami, grande mobilitazione nazionale dedicata all’ambiente, alla s ... dire.it Settimana Verde AMI 2026: 130 eventi in 15 Regioni per l’ambiente e la sostenibilitàSettimana Verde AMI 2026: 130 eventi in 15 Regioni per la grande festa nazionale dell'ambiente e della sostenibilità. Sorridi al Pianeta, Sorridi al Futuro. La Natura ci sorride, impariamo a risponde ... newtuscia.it L'Italia ha scelto di sorridere al pianeta! Si chiude oggi la Settimana Verde 2026 di Ambiente Mare Italia - AMI, ed è stato un viaggio straordinario! In occasione dell'#EarthDay, celebriamo i numeri di una mobilitazione che ha attraversato tutto il Paese. #ambien - facebook.com facebook Settimana verde Ami: pulizia del litorali a Porto Torres x.com