Roma rimossi quintali di rifiuti tra Valle Aurelia e Balduina

A Roma, agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale hanno rimosso grandi quantità di rifiuti tra Valle Aurelia e Balduina. L’intervento è stato effettuato con il supporto delle strutture comunali incaricate della gestione dei rifiuti. La operazione si è svolta oggi, con l’obiettivo di mantenere il decoro urbano nelle aree interessate.

Roma, 12 marzo 2026 – Duplice operazione a tutela del decoro da parte degli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con le strutture capitoline competenti, nelle zone di Valle Aurelia e Balduina. Un primo intervento, si legge in una nota, è stato eseguito all’interno del Parco del Pineto, lato di via Albergotti, dove sono stati rimossi circa 5 metri cubi di rifiuti riconducibili a bivacchi e demolita una baracca abusiva presente nell’area. Le attività, che hanno visto la partecipazione del personale dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, di Ama – Decoro Urbano – del Servizio Giardini e dell’Ente Roma Natura, sono proseguite con lo sfalcio della vegetazione e la bonifica di altre zone del parco, dove presenti situazioni di degrado. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

