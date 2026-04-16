Contratto la Cisl chiama i lavoratori di Seta a votare il 21 aprile

La Fit-Cisl Emilia Romagna ha annunciato un referendum consultivo previsto per il 21 aprile, rivolto ai dipendenti di Seta S. La consultazione riguarda una decisione interna all’azienda e si svolgerà in quella data. La procedura coinvolge tutti i lavoratori di Seta S, che sono chiamati a esprimersi su questioni legate al loro rapporto di lavoro. La data e il coinvolgimento diretto dei dipendenti sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione sindacale.