Contratto la Cisl chiama i lavoratori di Seta a votare il 21 aprile
La Fit-Cisl Emilia Romagna ha annunciato un referendum consultivo previsto per il 21 aprile, rivolto ai dipendenti di Seta S. La consultazione riguarda una decisione interna all’azienda e si svolgerà in quella data. La procedura coinvolge tutti i lavoratori di Seta S, che sono chiamati a esprimersi su questioni legate al loro rapporto di lavoro. La data e il coinvolgimento diretto dei dipendenti sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione sindacale.
La Fit-Cisl Emilia Romagna ha ufficialmente indetto un referendum consultivo per martedì 21 aprile, rivolto a tutti i lavoratori di Seta S.p.A. interessati all'applicazione delle recenti, non accettabili per il sindacato, disposizioni aziendali. L'obiettivo della consultazione è permettere ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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