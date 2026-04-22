Sesto fuori dall’agenzia Tpl | Ente inutile non avevamo peso

La settimana scorsa, la Giunta ha approvato una delibera che prevede la fuoriuscita di Sesto dall’agenzia di trasporto pubblico locale. La decisione si basa su una valutazione dell’ente, considerato inutile e privo di peso nel contesto della gestione del servizio. La delibera stabilisce le modalità e i tempi per la dismissione della partecipazione dell’amministrazione comunale nell’agenzia.

Con una delibera, approvata dalla Giunta settimana scorsa, Sesto esce dalla partecipazione societaria nell’ Agenzia Tpl, "ormai solo una duplicazione burocratica del Comune di Milano che, insieme alla quota di Città Metropolitana, la controlla totalmente - spiega l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda - La pianificazione delle linee locali avviene a livello di autorità di bacino e, dunque, la funzione originaria dell’Agenzia è venuta meno". Costituita nel 2016, l’Agenzia è un ente pubblico con competenze di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale e tariffario. Sesto era entrata a farne parte di diritto come Comune non capoluogo con la quota dello 0,8152%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto fuori dall’agenzia Tpl: "Ente inutile, non avevamo peso" Notizie correlate Insidious: Fuori dall'Altrove, il sesto film della saga horror cambia le regole del giocoDopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia e un orrore che ridefinisce i... Consegna borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’Domani pomeriggio a partire dalle 17,30 in sala Dante è in programma la consegna delle borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’ che dal secolo...