Domani alle 17,30 in sala Dante si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio da parte dell’Ente Morale ‘Santa Chiara’. L’evento prevede la distribuzione di premi a studenti che hanno ottenuto risultati accademici riconosciuti. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’ente e degli studenti premiati, che riceveranno i riconoscimenti durante l’appuntamento pomeridiano.

Domani pomeriggio a partire dalle 17,30 in sala Dante è in programma la consegna delle borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’ che dal secolo scorso continua a premiare con tanto di menzioni speciali gli studenti vincitori delle borse di studio appunto del ‘Santa Chiara’ 2026, in collaborazione con il Comune, l’Istituto comprensivo ‘Folgóre da San Gimignano’ e l’Associazione Pro Loco. La serata sarà accompagnata dalle voci da applausi dalla corale delle torri. E’ prevista per l’occasione la presenza del sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci (nella foto), insieme alla dirigente dell’Istituto comprensivo ‘Folgóre da San Gimignano’ Cecilia Martinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consegna borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’

Leggi anche: Teatro Cilea: consegna borse di studio concorso Scopelliti

Leggi anche: Concorso Scopelliti: cerimonia consegna borse di studio al Cilea

The 14-Day English Speaking Challenge!

Temi più discussi: Consegna borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’; San Gimignano, borse di studio e diritti civili al centro dell’incontro tra scuola e comunità; Siena: sicurezza stradale ; CISL chiede formazione obbligatoria per i rider e contratto nazionale per lavoratori Glovo e Deliveroo.

Borse di studio ai figli di dipendenti pubblici: imponibilità IrpefBorse di studio ai figli di dipendenti pubblici imponibili Irpef e rilevanti ai fini Irap. Così l'Agenzia Entrate nella risposta 101/2026. edotto.com

Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico consegna le borse di studioMILANO (ITALPRESS) – La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico ha consegnato alle Gallerie d’Italia – Milano, nel consueto evento annuale dedicato alle Università, le borse di studio che da otto ... iltempo.it

Polifonica Vitaliano Lenguazza - Ente Morale - facebook.com facebook