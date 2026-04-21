A Napoli sono state emesse avvisi di garanzia a 120 persone coinvolte in un'indagine che riguarda la vendita di certificati, carte d’identità e atti comunali. Le accuse includono corruzione, concussione e concorso in falsificazione documentale. Tra gli indagati ci sono cittadini stranieri, dipendenti pubblici e un esponente politico. Le indagini hanno portato alla luce un sistema illecito legato allo scambio di denaro e favori sessuali.

Ci sono 120 indagati a Napoli per una storiaccia di certificati, carte d’identità e atti comunali barattati in cambio di sesso e piccole mazzette da 100 euro fino a 500 euro. Si sarebbe consumata negli uffici della seconda e della terza municipalità di Napoli e ci sono tracce audio e video degli episodi, depositati agli atti delle indagini. I fatti risalgono al periodo tra il 2021 e il 2022. Un impiegato avrebbe ottenuto prestazioni sessuali da persone extracomunitarie in quattro circostanze. Un’altra persona di 68 anni risulta aver chiesto e ottenuto soldi in cambio di certificati. L’indagine è coordinata dalla Procura di Napoli – pm Ciro Capasso e Luigi Landolfi, procuratore Nicola Gratteri – e condotta dai carabinieri e dai vigili urbani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sesso e soldi in cambio di certificati, avvisi di garanzia per 120 indagati. Coinvolti extracomunitari, dipendenti pubblici, un politico

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