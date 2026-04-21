A Napoli sono state denunciate 119 persone nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge funzionari ex comunali, intermediari e migranti beneficiari di documenti ottenuti tramite pratiche illecite. L'indagine ha portato alla luce un sistema di corruzione che prevedeva pagamenti di mazzette e scambi di favori per facilitare il rilascio di documenti ai migranti. Sono stati sequestrati denaro e documenti durante le operazioni di verifica.

È quanto emerge da un’inchiesta della Procura di Napoli su presunti illeciti negli uffici della Seconda e della Terza Municipalità di Napoli, rispettivamente in piazza Dante e in via Lieti a Capodimonte. Centodiciannove le persone indagate fra ex dipendenti comunali, intermediari e beneficiari dei favori illegali, nei confronti dei quali è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari. In particolare il 66enne, che prestava servizio negli uffici di piazza Dante, avrebbe ottenuto prestazioni sessuali in cambio di pratiche anagrafiche o di residenza in almeno quattro occasioni. A darne notizia i quotidiani Il Mattino, La Repubblica e Il Corriere del Mezzogiorno.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Napoli, sesso e mazzette per documenti ai migranti: 119 indagati

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