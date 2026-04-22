Sesso e mazzette in cambio della residenza La consigliera | Questo è solo l' inizio

Le indagini della magistratura a Napoli hanno portato alla scoperta di un presunto giro di denaro e favori in cambio di residenze e documenti. La consigliera coinvolta ha commentato che quanto emerso rappresenta solo l'inizio di un'indagine più ampia. La notizia ha suscitato grande attenzione e ha provocato un'ampia eco nell'ambito politico e giudiziario. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell'inchiesta.

È deflagrata come una bomba la notizia della conclusione delle indagini della magistratura su un presunto giro di sesso e mazzette in cambio di residenze e documenti a Napoli. Sono 119 le persone indagate per affari illeciti che coinvolgerebbero la seconda e la terza Municipalità. Tra essi ci.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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