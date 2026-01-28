Un solo cambio per Conte | Olivera dall’inizio

Antonio Conte decide di cambiare una sola cosa nella formazione del Napoli. Al suo debutto sulla panchina azzurra, il tecnico sceglie di schierare Olivera dall’inizio, lasciando invariato il resto della squadra rispetto alla partita contro la Juventus. La scelta sembra indirizzata a rafforzare la fascia sinistra, puntando sulla velocità e l’esperienza del laterale uruguaiano. I tifosi restano in attesa di vedere come questa mossa influenzerà il ritmo e il risultato della prossima sfida.

Antonio Conte è pronto ad apportare un solo ritocco al Napoli visto nell’ultima sfida contro la Juventus, adattando l’assetto della squadra alle numerose assenze che stanno condizionando le scelte di formazione. La linea resta quella della continuità, con una modifica mirata sulle corsie laterali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’unica novità rispetto all’undici schierato allo Stadium sarà l’inserimento di Olivera dal primo minuto. Il suo ingresso comporterà uno spostamento degli esterni: Mathi verrà utilizzato sulla fascia sinistra, mentre Spinazzola si sistemerà a destra, ruolo rimasto scoperto dopo l’infortunio di Politano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli si prepara alla sfida contro l'Udinese con un'unica modifica nella formazione, rispetto alla recente partita di Champions League.

