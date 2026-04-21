Sesso e mazzette nella Municipalità in cambio di certificati | 119 indagati a Napoli

Un’indagine della Procura di Napoli ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone coinvolte in presunte pratiche illecite nelle Municipalità di piazza Dante e di via Lieti a Capodimonte. Secondo le accuse, alcuni funzionari avrebbero scambiato certificati e certificazioni con mazzette e, in alcuni casi, anche prestazioni sessuali. Le indagini hanno evidenziato un quadro di corruzione e pratiche illecite all’interno degli uffici municipali.

Pratiche vendute in cambio di mazzette o, in alcuni casi, anche di prestazioni sessuali. È quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Napoli su presunti illeciti negli uffici della Seconda e della Terza Municipalità di Napoli, rispettivamente in piazza Dante e in via Lieti a Capodimonte.Gli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, sesso e mazzette per certificati anagrafici e documenti d'identità: 119 indagatiPratiche vendute in cambio di mazzette o, in alcuni casi, anche di prestazioni sessuali. Sfrattopoli a Pesaro, gli indagati: «Mai chiesto sesso in cambio di favori». Poi scena muta dal Gip di Franchini e TrottaPESARO Inchiesta sfratti, non si sono sottoposti a interrogatorio, ma hanno rilasciato spontanee dichiarazioni per respingere le accuse. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sesso e mazzette nella Municipalità in cambio di certificati: 119 indagati a Napoli; Napoli, mazzette e sesso in due Municipalità in cambio di atti e certificati: ci sono 119 indagati; Napoli, mazzette e sesso per i documenti rilasciati a cittadini immigrati: 119 indagati; Napoli, sesso e mazzette per certificati anagrafici e documenti d'identità: 119 indagati. Escort per i calciatori, il pacchetto "all inclusive" con sesso e droga dopo le partite - facebook.com facebook Se il sesso fa male, il corpo sta mandando un segnale. Capire il perché è il primo passo per stare meglio x.com