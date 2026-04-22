Sessione di ecografie e screening senologici

Si è tenuta una sessione dedicata a ecografie e screening senologici, promossa da diverse associazioni e istituti impegnati nella prevenzione. L’iniziativa ha coinvolto un numero significativo di donne, offrendo visite gratuite e consulenze specialistiche. L’obiettivo principale è quello di favorire diagnosi tempestive e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei controlli periodici per la salute della donna. La giornata si è svolta con la partecipazione di medici e volontari.

Tra le associazioni e istituti che portano avanti pregevoli iniziative mirate alla prevenzione oncologica, un posto di tutto riguardo spetta all’ Istituto Oncologico Marchigiano (Iom) di Fermo per il quale la prevenzione contro il cancro è un imperativo etico, una mission che sta portando avanti da tempo. La riprova è data dalla sessione di screening senologici ed ecografie gratuite che si è tenuta ieri, a Campiglione, nella sede della Croce Verde, grazie alla collaborazione della senologa Paola Campanella e della Pubblica Assistenza. "La prevenzione non è un lusso ma un diritto che dobbiamo rendere accessibile a tutti - dice Licio Livini, presidente Iom Fermo -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sessione di ecografie e screening senologici Notizie correlate Prevenzione oncologica, visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne escluse dagli screeningVisite senologiche ed ecografie mammarie gratuite sul territorio novarese grazie al progetto “Un Team dedicato alle donne 3”. Festa della donna, il sindaco di Montano Antilia effettua ecografie mammarie gratuite a residenti e nonVisite gratuite per tutti il 6 marzo, alle 9, a Montano Antilia: si tratta della nuova iniziativa del sindaco Luciano Trivelli, in occasione della...