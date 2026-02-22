Festa della donna il sindaco di Montano Antilia effettua ecografie mammarie gratuite a residenti e non

Il sindaco di Montano Antilia organizza ecografie mammarie gratuite per residenti e non il 6 marzo alle 9. La scelta deriva dalla volontà di sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno, offrendo accesso facilitato a controlli essenziali. L'iniziativa coinvolge medici specializzati che effettueranno le visite presso la sede comunale. Oltre alle donne locali, anche donne di paesi vicini possono partecipare, promuovendo la salute femminile in tutta la zona.

Visite gratuite per tutti il 6 marzo, alle 9, a Montano Antilia: si tratta della nuova iniziativa del sindaco Luciano Trivelli, in occasione della Festa della Donna. Il primo cittadino propone ancora una volta ecografie mammarie presso lo studio medico E. Trivelli a Montano Antilia in Via Sebastiano 78, sia alle residenti che alle non residenti. Dal 3 marzo, dalle ore 19, sarà possibile contattare Trivelli per prenotarsi. “Un piccolo pensiero, un piccolo gesto in occasione della festa della donna 2026”, ha detto il sindaco. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

