Prevenzione oncologica visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne escluse dagli screening

Questa mattina a Novara sono partite le visite gratuite per le donne escluse dagli screening oncologici. Il progetto “Un Team dedicato alle donne 3” offre mammografie ed ecografie senza costi, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali problemi alla mammella. Le donne interessate possono recarsi nei punti di prenotazione predisposti sul territorio e sottoporsi agli esami senza dover pagare nulla. L’iniziativa mira a raggiungere chi, per vari motivi, non ha ancora effettuato controlli regolari.

Visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite sul territorio novarese grazie al progetto "Un Team dedicato alle donne 3".Nel 2026 il team di senologia e infermieri della Breast Unit Asl Novara e Vco effettuerà visite senologiche ed ecografia alla mammella dedicate alle cittadine dei Comuni.

