Sessa Aurunca omicidio di Vincenzo Iannitti | Victor non chiarisce il movente

A Sessa Aurunca, il 20enne scomparso è stato ritrovato morto in una cantinola di San Castrese. Dopo oltre un mese, il presunto autore dell'omicidio ha confessato, ma non ha fornito spiegazioni sul movente. Durante le indagini, sono stati trovati messaggi inviati al padre della vittima con l’obiettivo di depistare le ricerche. La polizia sta proseguendo le verifiche sulla dinamica e sui motivi del delitto.

I messaggi al padre della vittima per depistare le ricerche. Poi la confessione, oltre un mese dopo la scomparsa, solo a seguito del ritrovamento del corpo del 20enne nella cantinola della frazione di San Castrese a Sesse Aurunca. Il 19enne Victor Uratoriu ha confessato di aver ucciso il suo miglior amico Vincenzo Iannitti ma non ha chiarito il motivo dell’atroce gesto. Due coltellate, poi l’ha lanciato del balcone e nascosto il cadavere in una proprietà adiacente. Un giovane “molto freddo” l’hanno descritto gli inquirenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un elemento cruciale per gli investigatori è stata una profonda ferita da taglio riportata da Victor il 18 marzo, giorno probabile dell’omicidio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sessa Aurunca, omicidio di Vincenzo Iannitti: Victor non chiarisce il movente Notizie correlate Sessa Aurunca, fermato 19enne per l’omicidio di Vincenzo Iannitti: il corpo nascosto in un cavedioSvolta nelle indagini sulla scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 19 marzo scorso: nella... Omicidio Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca, l’amico confessa: ‘L’ho colpito e nascosto’Omicidio Sessa Aurunca oggi: il ritrovamento del corpo Macabro ritrovamento nella serata di ieri (20 aprile) a Sessa Aurunca, dove il corpo senza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vincenzo Iannitti ucciso da un amico: le immagini riprese poco prima dell'omicidio; Omicidio Iannitti, svolta nella notte. Fermato 19enne: confessa l’omicidio e l’occultamento del corpo; Trovato morto Vincenzo Iannitti, era scomparso un mese fa da Sessa Aurunca (Caserta); L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi? Cresciuti insieme. SESSA AURUNCA - Omicidio di Vincenzo Iannitti, fermato un 19enne di San Castrese: trovato anche il coltello usato per colpire mortalmente il 20enne10:21:57 Nella notte odierna, in Sessa Aurunca, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all’esito di articolata attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato ... casertafocus.net Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: fermato un amico, ha confessato omicidioSessa Aurunca (Caserta) - La scomparsa durata un mese si chiude con una svolta drammatica: c’è un indagato, una confessione e un quadro che, ora dopo ora, si ... pupia.tv È stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca nel tard - facebook.com facebook Ha confessato il 19enne di origini rumene amico di Vincenzo Iannitti. È stato lui ad uccidere il ragazzo e a occultare il cadavere sotto casa, in una frazione di Sessa Aurunca. @TgrRaiCampania rainews.it/tgr/campania rainews.it/tgr/news x.com