Omicidio Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca l’amico confessa | ‘L’ho colpito e nascosto’

Nella serata di ieri, a Sessa Aurunca, è stato trovato il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni in un locale interrato nella frazione di San Castrese. Un amico del giovane ha confessato di averlo colpito e di aver nascosto il cadavere. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo nella zona, e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Omicidio Sessa Aurunca oggi: il ritrovamento del corpo. Macabro ritrovamento nella serata di ieri (20 aprile) a Sessa Aurunca, dove il corpo senza vita del 20enne Vincenzo Iannitti è stato scoperto in un locale interrato nella frazione di San Castrese. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era nascosto in un cavedio adiacente a un’abitazione in ristrutturazione. Il giovane risultava scomparso dal 18 marzo, quando la madre ne aveva denunciato l’allontanamento. Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi, dopo una segnalazione legata al forte odore proveniente dall’edificio. Fermato un 19enne: la confessione shock. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno portato rapidamente a una svolta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca, l’amico confessa: ‘L’ho colpito e nascosto’ Notizie correlate Sessa Aurunca, fermato 19enne per l’omicidio di Vincenzo Iannitti: il corpo nascosto in un cavedioSvolta nelle indagini sulla scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 19 marzo scorso: nella... Omicidio Vincenzo Iannitti, amico 19enne confessa: "Ucciso con due coltellate e nascosto il corpo all'interno di un sacco"Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, il diciannovenne avrebbe colpito la vittima con due coltellate. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Trovato morto Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso nel Casertano: l’amico confessa l’omicidio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio. Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta, trovato dopo un mese: buttato dal balcone dall'amicoVincenzo Iannitti vittima di omicidio a San Castrese vicino Caserta: il cadavere trovato a un mese dalla scomparsa e la confessione dell'amico. virgilio.it L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: «Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi? Cresciuti insieme»Era scomparso un mese fa, il 18 marzo scorso, dalla provincia di Caserta: ritrovato senza vita. Il cadavere di Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca, era in avanzato stato ... ilmattino.it Ha confessato, dopo un lungo interrogatorio, il 19enne accusato dell'omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso lo scorso 18 marzo da Sessa Aurunca e ritrovato cadavere, avvolto in un sacco e sotto un cumulo di macerie, nella serata di ieri, lunedì 20 facebook Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne. Il corpo del giovane trovato in avanzato stato di decomposizione nella casa vicino a quella dove abitava un amico romeno che ha confessato l'omicidio x.com