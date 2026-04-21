Sessa Aurunca fermato 19enne per l’omicidio di Vincenzo Iannitti | il corpo nascosto in un cavedio

Nella notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno fermato un giovane di 19 anni in relazione alla scomparsa di un ragazzo di 20 anni di Sessa Aurunca, di cui non si avevano notizie dal 19 marzo scorso. Secondo le indagini, il corpo della vittima è stato nascosto in un cavedio. La polizia ha proceduto con l’arresto del 19enne, ritenuto gravemente indiziato di omicidio e occultamento di cadavere.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 19 marzo scorso: nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno fermato un 19enne del posto, gravemente indiziato di omicidio e occultamento di cadavere. Il giovane, residente nella frazione San Castrese, è stato raggiunto da un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere al termine di una serrata attività investigativa avviata subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre della vittima. Svolta nella morte di Vincenzo Iannitti: confessa l'amico 19enne.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sessa Aurunca, fermato 19enne per l’omicidio di Vincenzo Iannitti: il corpo nascosto in un cavedio Notizie correlate Leggi anche: Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettato Sessa Aurunca, fermato 19enne: indagini su omicidio e occultamento di cadavereSessa Aurunca, fermato 19enne: trovato il corpo del 20enne scomparso, indagini su omicidio e occultamento di cadavere Nella notte odierna, in Sessa... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettato; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 19 aprile una fiaccolata a San Castrese per tenere alta l’attenzione. SESSA AURUNCA - Omicidio di Vincenzo Iannitti, fermato un 19enne di San Castrese: trovato anche il coltello usato per colpire mortalmente il 20enne10:21:57 Nella notte odierna, in Sessa Aurunca, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all’esito di articolata attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato ... casertafocus.net Orrore a Sessa Aurunca: uccide l’amico e nasconde il corpo in un sacco, arrestato 19enneA Sessa Aurunca i carabinieri hanno fermato un 19enne gravemente indiziato di aver ucciso e occultato il corpo del 20enne Vincenzo Iannitti. ilgiornalelocale.it Del ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: “Non ci rassegneremo al silenzio” Leggi l'articolo #VincenzoIannitti facebook Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si er x.com