Servizio di salvataggio in spiaggia Cgil | Superare la ‘torretta alternata’ Servono soluzioni condivise

In un incontro tenutosi in Regione con i comitati balneari, il sindacato Filcams Cgil ha espresso l’esigenza di rivedere i modelli organizzativi attuali per i servizi di salvataggio in spiaggia. La discussione si è concentrata sulla necessità di superare la cosiddetta “torretta alternata” e di adottare soluzioni condivise per garantire un servizio più efficace e coordinato durante la stagione balneare.

Sul tema del servizio di salvataggio in spiaggia Filcams Cgil ha preso parte all’incontro tenutosi in Regione, in sede di comitati balneari, “riaffermando l’esigenza di superare gli attuali modelli organizzativi in relazione ai servizi di salvataggio”, lo sottolinea una nota del sindacato che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Salvataggio in spiaggia, la Cgil: “Superare la torretta alternata. Servono soluzioni condivise”Servizio di salvataggio sulle spiagge, la Filcams Cgil Emilia-Romagna chiede un cambio di passo. Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): “Vicini a medici e operatori, servono soluzioni condivise”“Esprimiamo vicinanza e sostegno ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e ai tecnici degli ospedali abruzzesi, che rappresentano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salvataggio in spiaggia, la Cgil: Superare la torretta alternata. Servono soluzioni condivise; Bagnini, moto d’acqua, Sup: le regole dell’estate 2026. Tutte le novità dell’ordinanza balneare di Genova; Stagione balneare fino al 2 novembre, salvamento fino al 3° weekend di settembre; Salvamento, in Emilia-Romagna parte il potenziamento sperimentale. Castellammare - Spiagge libere, via libera al servizio di salvataggio sull'arenileIl Comune si prepara alla stagione balneare 2026 mettendo in sicurezza gli arenili liberi. Con una determina dirigenziale, l’Ente ha approvato l’affidamento del servizio di assistenza e salvataggio ai ... stabiachannel.it Salvataggio a mare sulle spiagge libere: bando del Comune di Grottammare per l’affidamento del servizio fino al 2027L’obiettivo è quello di attivare il servizio di salvataggio a mare, un'importante misura di sicurezza per i turisti e i cittadini che ogni anno affollano le coste grottammaresi. Per il biennio 2025, ... corriereadriatico.it Buongiorno, una volta terminato il servizio civile ho la possibilità di ricevere la disoccupazione o qualsiasi altro supporto - facebook.com facebook Affidato il servizio di manutenzione di 2900 formelle alberate x.com