Salvataggio in spiaggia la Cgil | Superare la torretta alternata Servono soluzioni condivise

La Filcams Cgil Emilia-Romagna ha chiesto un cambiamento nel servizio di salvataggio sulle spiagge, evidenziando la necessità di superare la torretta alternata. Durante un incontro in Regione, l’organizzazione ha affrontato il tema dell’organizzazione del lavoro degli assistenti bagnanti e delle criticità legate alla sicurezza. La richiesta si concentra sulla ricerca di soluzioni condivise per migliorare la gestione del servizio e garantire maggiore tutela.

Servizio di salvataggio sulle spiagge, la Filcams Cgil Emilia-Romagna chiede un cambio di passo. Al centro del confronto in Regione, l’organizzazione del lavoro degli assistenti bagnanti e le criticità legate alla sicurezza. Il sindacato punta il dito in particolare contro il modello della.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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