Ospedali abruzzesi Bocchino e La Forgia Lega | Vicini a medici e operatori servono soluzioni condivise

Da chietitoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I medici e gli operatori degli ospedali in Abruzzo ricevono un messaggio di vicinanza dalla Lega. Bocchino e La Forgia sottolineano l’importanza del loro lavoro e chiedono soluzioni condivise per migliorare le condizioni sul territorio. La loro presenza quotidiana nelle corsie è fondamentale, e ora più che mai serve fare fronte comune per trovare risposte concrete.

“Esprimiamo vicinanza e sostegno ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e ai tecnici degli ospedali abruzzesi, che rappresentano il cuore del sistema sanitario e che ogni giorno garantiscono cure e assistenza con professionalità e spirito di servizio”.A dichiararlo sono Sabrina.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

