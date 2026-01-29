Ospedali abruzzesi Bocchino e La Forgia Lega | Vicini a medici e operatori servono soluzioni condivise

I medici e gli operatori degli ospedali in Abruzzo ricevono un messaggio di vicinanza dalla Lega. Bocchino e La Forgia sottolineano l’importanza del loro lavoro e chiedono soluzioni condivise per migliorare le condizioni sul territorio. La loro presenza quotidiana nelle corsie è fondamentale, e ora più che mai serve fare fronte comune per trovare risposte concrete.

"Esprimiamo vicinanza e sostegno ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e ai tecnici degli ospedali abruzzesi, che rappresentano il cuore del sistema sanitario e che ogni giorno garantiscono cure e assistenza con professionalità e spirito di servizio".A dichiararlo sono Sabrina.

