Nidi e scuole dell’infanzia più sicuri e accoglienti | il Comune investe su salute e spazi educativi

Il Comune di Rimini ha avviato nuovi interventi per rendere più sicuri e accoglienti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali. L’obiettivo è migliorare gli spazi dove i bambini passano buona parte della giornata, puntando su sicurezza e benessere. In questi mesi, l’amministrazione ha messo in campo lavori per aggiornare le strutture e garantire ambienti più salubri, con l’intento di offrire un servizio migliore alle famiglie.

Defibrillatori in oltre 25 plessi, manutenzione costante dei dispositivi, cura delle aree esterne e attenzione ai percorsi casa-scuola: prosegue il piano del Comune per migliorare i servizi educativi comunali Il Comune di Rimini prosegue il percorso di miglioramento dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, con un insieme di interventi che mettono al centro sicurezza, benessere e qualità degli ambienti frequentati ogni giorno dai bambini. Un programma articolato, che unisce attenzione alla salute, cura degli spazi e accessibilità dei servizi. Tra il 2023 e il 2024 l’amministrazione ha portato avanti un progetto dedicato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni (Dae) nei servizi educativi comunali.🔗 Leggi su Riminitoday.it

