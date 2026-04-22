È necessario un confronto tra le parti coinvolte per individuare strategie pratiche e a lungo termine. La discussione riguarda principalmente la sicurezza e la prevenzione, con l'obiettivo di realizzare soluzioni strutturali che vadano oltre le misure temporanee. Ad affermarlo sono rappresentanti di enti pubblici e di associazioni di categoria, che sottolineano l'importanza di interventi stabili e duraturi.

Sicurezza e prevenzione: servono soluzioni strutturali, non misure emergenziali. Ad affermarlo sono il presidente provinciale di Confcommercio, Bruno Ciuffi, e il presidente provinciale di Fipe, il sindacato dei pubblici esercizi sempre di Confcommercio, Francesco Tonarelli, in merito alle misure adottate dopo i tragici fatti di piazza Palma. "Riteniamo necessario – affermano Ciuffi e Tonarelli – esprimere una posizione alternativa e costruttiva. La decisione di introdurre chiusure anticipate per i locali pubblici non rappresenta una soluzione efficace al problema della violenza. Al contrario, rischia di spostare determinate dinamiche verso contesti meno controllabili, come abitazioni private o aree periferiche, dove il presidio sociale è più debole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Serve un confronto per trovare strategie efficaci e sostenibili"

How Do Runners Find Their Perfect Easy Running Pace - All Sorts Of Running

Notizie correlate

Ansia under 18: come riconoscere i segnali nascosti e quali sono le strategie efficaciChe cos’è l’ansia «L’ansia è una risposta naturale dell’organismo che anticipa la percezione di un pericolo o di una difficoltà», spiega Anna...

Progettare città sostenibili: strategie pratiche per un’architettura urbana accessibile e inclusivaA Reggio Emilia, in un freddo pomeriggio di febbraio, il dibattito sul futuro delle città ha preso forma in una sala affollata del centro storico,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Confesercenti Salerno: Aumento della tassa di soggiorno deciso senza confronto. Ora serve un tavolo permanente per programmare l’uso del gettito; Serve un confronto per trovare strategie efficaci e sostenibili; Anita: Serve un confronto urgente con il Governo. Altrimenti il rischio è che la protesta sfugga di mano; CNO al FSBA: serve confronto su verifiche Covid.

Autori e autrici al Mic, 'serve un confronto urgente su commissioni per i contributi'(ANSA) - ROMA, 07 APR - Nell'esaminare le graduatorie pubblicate dal Mic dei progetti che hanno presentato richiesta di contributo selettivo per la prima sessione dell'annualità 2026, II Coordinament ... corrieredellosport.it

Energia, Unem: settore in trasformazione, serve confronto apertoRoma, 10 lug. (askanews) – Negli ultimi mesi il mondo dell’energia è molto cambiato e lo è ancora di più il settore delle energie per la mobilità rappresentato da Unem, l’organizzazione presideuta da ... affaritaliani.it

Lupi spalle al muro: serve una vittoria per rimandare la festa del Graz. - facebook.com facebook

Paolini: "A Stoccarda sono emerse le mie emozioni, serve leggerezza". VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com