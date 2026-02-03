Ansia under 18 | come riconoscere i segnali nascosti e quali sono le strategie efficaci

L’ansia tra i giovani cresce di giorno in giorno. Molti ragazzi non si rendono conto di averla, anche se mostrano segnali evidenti come mal di testa, nausea o nervosismo eccessivo. Spesso nascondono i loro malesseri, senza parlare apertamente. I genitori e gli insegnanti devono saper riconoscere i segnali nascosti per intervenire in tempo. Basta ascoltare con attenzione e prestare attenzione a cambiamenti improvvisi nel comportamento o nel rendimento scolastico. Per aiutare i ragazzi, ci sono strategie semplici e pratiche che possono fare la differenza, come

Che cos’è l’ansia «L’ansia è una risposta naturale dell’organismo che anticipa la percezione di un pericolo o di una difficoltà», spiega Anna Ogliari, responsabile dell’Unità di Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – Turro, associata di Psicologia Clinica all’Università Vita-Salute San Raffaele e delegata del Rettore alla Disabilità e alle pari opportunità dell’Università Vita-Salute San Raffaele. L’ansia, dunque, non è di per sé una patologia. Esiste una forma fisiologica, utile e adattiva, che prepara ad affrontare una prova o una situazione nuova. Accanto a questa, però, può svilupparsi un’ansia patologica, che perde la sua funzione protettiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Molti genitori si rendono conto che i loro figli mostrano segnali di ansia già in età precoce.

