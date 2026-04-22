Serie D Pistoiese Turci al contrattacco | Arbitri scarsi Vinceremo i playoff

Nella Serie D, la Pistoiese si prepara alla fase successiva della stagione. Maurizio Turci, allenatore della squadra, ha commentato la recente sconfitta, criticando le decisioni arbitrali. Ha inoltre espresso fiducia nella possibilità di arrivare ai playoff, affermando che il passato non influenza più il presente. La squadra si concentra ora sugli obiettivi futuri, lasciando alle spalle le polemiche recenti.

Il passato è alle spalle, si guarda solamente al futuro. Questo è il pensiero che prova a farsi strada in casa arancione, come confermato anche da Maurizio Turci. Il vicepresidente della Pistoiese è intervenuto in collegamento a una trasmissione dei tifosi arancioni, dando il suo punto di vista sulla sconfitta di domenica e quale sarà il futuro dell’Olandesina. E lo ha fatto senza nascondersi. "I conti li faremo il 17 sera, perché sono sicuro che arriveremo in finale playoff e li vinceremo. Andiamo a vincere a Desenzano, poi in casa col Cittadella Vis Modena e infine le due gare playoff. Questo dev’essere un imperativo, senza se e senza ma: con sei punti e la vittoria dei playoff siamo sicuri di essere la miglior seconda d’Italia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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