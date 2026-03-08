Trionfo Pistoiese nella Coppa Italia di Serie D | Ancona battuto anche al ritorno

La Pistoiese ha vinto la partita contro l’Ancona, confermando il risultato dell’andata con un punteggio di 1-0. La squadra guidata da Cristiano Lucarelli ha ottenuto così il secondo successo consecutivo nella finale di Coppa Italia di Serie D. La gara si è disputata in casa della Pistoiese, che ha mantenuto il vantaggio durante tutto il match.

La Pistoiese alza la Coppa - già ipotecata all’andata (2-0) - con un gol all’ultimo minuto di Pinzauti, lesto a sfruttare un’uscita fuori area a vuoto del portiere Mengucci e depositare in rete. La squadra di Lucarelli ha comunque meritato il successo al termine dei 180’ e anche al Del Conero ha imbavagliato la squadra di Maurizi senza mai farla avvicinare alla propria porta. Davanti a un Del Conero tutto esaurito (record stagionale con oltre 7000 spettatori con la presenza anche di 400 ospiti), lo spettacolo è quello dei grandi eventi che nel capoluogo mancava da qualche anno. I marchigiani vantano nel loro piccolo un record, quello di aver disputato tutte le finali di Coppa Italia dei vari campionati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Coppa Italia Serie D, Ancona-Pistoiese 0-1: Pinzauti spegne i sogni dorici al 90', i toscani alzano la Coppa al "Del Conero"

