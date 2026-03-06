Domani sera alle 20, la Pistoiese affronterà la partita allo stadio Del Conero di Ancona, tentando di conquistare la Coppa Italia Serie D per la prima volta. Sono circa seimila i tifosi attesi al campo per sostenere la squadra in questa sfida importante. L'incontro rappresenta un momento di particolare rilevanza per il club, che cerca di aggiungere un trofeo alla propria storia.

Appuntamento con la storia, nel verso senso della parola. Domani sera, alle 20, la Pistoiese scenderà in campo allo stadio Del Conero di Ancona per provare a conquistare la Coppa Italia Serie D, un trofeo assente nella bacheca arancione. Non solo, in passato l’Olandesina non era mai arrivata all’ultimo atto di questa competizione, almeno formalmente. Tuttavia, se si considera anche la precedente Coppa Italia Dilettanti, per gli arancioni si tratta in realtà della seconda finale in oltre cento anni di esistenza. Era la stagione 198990 e al torneo partecipavano le squadre dell’Interregionale, categoria in cui militava la Pistoiese, e del campionato di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio - Coppa Italia Serie D. Sale l’attesa per la Pistoiese. Seimila persone al Del Conero

Leggi anche: Ancona, una...Coppa amarissima. Primo round della finale alla Pistoiese, ora al "Del Conero" servirà un'impresa

Leggi anche: Calcio Serie D, alle 14.30 al ’Carbonchi’ è attesa una delle corazzate del girone: i ragazzi di Farneti provano a risalire in classifica. Sasso, anticipo di lusso: arriva la Pistoiese

Contenuti utili per approfondire Coppa Italia Serie.

Temi più discussi: Coppa Italia Serie C: l'esito del sorteggio delle gare di semifinale; Ancona pronta alla festa: tutti al Del Conero per la finale di Coppa Italia di Serie D; L'Inter e il tesoro del doblete. Scudetto e coppa Italia valgono 23 milioni; Serie B, Coppa Italia: Final Eight al completo con Bissuola e Ardea. Tutte le qualificate.

Coppa Italia, le partite di oggi: dove vedere Lazio-Atalanta in tv e in streaming, programma e orariSemifinali d'andata Coppa Italia 2025/26, appuntamento al Sinigaglia per Como-Inter e all'Olimpico per Lazio-Atalanta: tutte le info ... sport.virgilio.it

Il Como abbaia ma non morde, l'Inter si prende il pari: tutto sulla semifinale di Coppa ItaliaGli uomini di Fabregas contendono ai nerazzurri il primo round del penultimo atto del torneo. Sull'altro lato del tabellone, Lazio e Atalanta ... tuttosport.com

Highlights Coppa Italia Serie A2 Futsal Russi - Prato 03.03.26 - facebook.com facebook