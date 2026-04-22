Serie D La Cittadella diventa una impresa sociale Il presidente Lei | Per noi è un passo decisivo

La Cittadella Vis Modena ha annunciato ufficialmente la trasformazione in un’impresa sociale durante un evento presso Casa Ciao a Modena. La decisione è stata comunicata alla presenza dei soci e delle aziende partner, segnando un cambiamento importante per la società di via Delle Suore. Il presidente ha definito questa scelta come un passo decisivo per il futuro dell’organizzazione. La notizia rappresenta un momento significativo nel contesto della Serie D.

La Cittadella Vis Modena diventa una impresa sociale. Un passaggio storico per la società di via Delle Suore che ha annunciato il nuovo progetto nella cornice di Casa Ciao a Modena, alla presenza dei soci e delle aziende partner. Un percorso che intende rafforzare ancora di più il legame con il territorio modenese, mettendo al centro non solo il calcio ma anche altri progetti sportivi, educativi e sociali per il benessere dell’intera comunità modenese. Le future iniziative progettuali vedranno il coinvolgimento, in logica di rete, di enti, associazioni e imprese del territorio per trasformare i valori sociali in azioni concrete, creando opportunità e generare un impatto positivo per i giovani e le loro famiglie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. La Cittadella diventa una impresa sociale . Il presidente Lei: "Per noi è un passo decisivo» Notizie correlate L'Arezzo cala il poker a Pineto: passo decisivo per l’obiettivo serie BArezzo, 18 aprile 2026 – Profumo di B in riva all'Adriatico per l'Arezzo che cala il poker a Pineto e compie un altro passo decisivo verso... Serie A, l’Inter batte il Cagliari 3-0: altro passo decisivo verso lo scudettoL’Inter non sbaglia contro il Cagliari e compie un altro passo importante verso lo scudetto: ora mancano 7 punti per la certezza matematica Cristian... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tabellino partita Lentigione Calcio vs Cittadella Vis Modena; Cittadella Vis Modena vs Pro Sesto - Serie D Girone D Italia - Giornata 24 - Risultato in Diretta partita; Tabellino partita Sasso Marconi vs Cittadella Vis Modena; Serie C girone A. Il Cittadella cade tra le mura amiche. Serie D. La Cittadella diventa una impresa sociale . Il presidente Lei: Per noi è un passo decisivo»La Cittadella Vis Modena diventa una impresa sociale. Un passaggio storico per la società di via Delle Suore che ha annunciato il nuovo progetto nella cornice di Casa Ciao a Modena, alla presenza dei ... sport.quotidiano.net Serie D. Cittadella becomes a social enterprise. President Lei: This is a decisive step for us.La Cittadella Vis Modena diventa una impresa sociale. Un passaggio storico per la società di via Delle Suore che ha annunciato il nuovo progetto nella cornice di Casa Ciao a Modena, alla presenza dei ... sport.quotidiano.net Dopo la retrocessione dell'anno scorso, Milan Futuro sta per chiudere un'altra stagione negativa Com'è andata in Serie D: https://fanpa.ge/z6eC7 - facebook.com facebook Dall'8 maggio arriva su HBO Max In utero, la prima serie sulla fecondazione assistita ideata da Margaret Mazzantini. Nel cast, il marito Sergio Castellitto x.com