Serie A l’Inter batte il Cagliari 3-0 | altro passo decisivo verso lo scudetto

L'Inter ha vinto 3-0 contro il Cagliari in una partita di Serie A. La squadra ha segnato tre gol senza subirne, consolidando la posizione in classifica. La partita si è svolta senza episodi particolarmente controversi o sanzioni disciplinari. La vittoria permette all’Inter di mantenere un vantaggio consistente in classifica, mentre il Cagliari ha affrontato la sfida con diverse assenze. La sfida si è disputata nel rispetto delle regole del campionato.

L’Inter non sbaglia contro il Cagliari e compie un altro passo importante verso lo scudetto: ora mancano 7 punti per la certezza matematica Cristian Chivu si è presentato all’appuntamento contro il Cagliari con la certezza di una squadra prima a +9 sulla seconda e non ha alcuna intenzione di fermarsi nel percorso verso lo scudetto. In realtà, il primo tempo contro i sardi non è stato semplice come da attese. I nerazzurri hanno sofferto un po’ in avvio, poi hanno preso in mano la partita e hanno subito pochissimo. Al riposo, però, si è arrivati con il risultato di 0-0. L’intervallo è servito a Chivu per sistemare alcuni tasselli della squadra e qualcosa anche nell’impostazione del gioco.🔗 Leggi su Sportface.it

SCUDETTO VICINISSIMO! INTER BATTE IL CAGLIARI E VEDE IL TITOLO! INTER 3-0 CAGLIARI

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