Serie D | il tecnico evidenza la prova dei suoi ragazzi col Camaiore Becattini esalta il gruppo | Cuore Terranuova

Il tecnico del Terranuova Traiana ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Camaiore, squadra coinvolta nella lotta per la salvezza. Il risultato ha mostrato la tenacia dei suoi giocatori, che hanno saputo reagire nel finale di stagione. Becattini ha elogiato il gruppo, sottolineando l’impegno collettivo e il cuore dimostrato in campo durante l’incontro. La partita è stata disputata domenica scorsa e ha portato i biancorossi a consolidare la loro posizione in classifica.

TERRANUOVA Chi pensava che il Terranuova Traiana avrebbe tirato i remi in barca sul finale di stagione, è stato smentito domenica scorsa, quando i biancorossi sono riusciti a prevalere per 2-1 sul Camaiore, inguaiato in zona playout. I blaugrana della Versilia sono approdati in riva al Ciuffenna per strappare tutta la posta in palio, ma così non è stato. Le prodezze di Simonti e Innocenti hanno regalato ai padroni di casa la quattordicesima vittoria stagionale "La vittoria mancava da tempo – ha detto l’allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini – e il gruppo la desiderava, nonostante sia difficile trovare delle motivazioni, visto che ci siamo scontrati con una squadra che è venuta al Matteini per giocarsi la vita, mentre noi il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto ormai da tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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