SERIE D | il tecnico dei biancorossi parla della vittoria col foligno ed esalta degl’innocenti e sesti Terranuova Becattini non si accontenta | I ragazzi devono continuare a sognare

Il tecnico del Terranuova Traiana commenta la vittoria per 2-0 contro il Foligno, la prima contro questa squadra, sottolineando l’importanza di aver ottenuto i primi tre punti contro i falchetti. Durante l’intervista, ha elogiato i giocatori Innocenti e Sesti, e ha detto che i ragazzi devono continuare a sognare, senza nascondere le ambizioni future della squadra.

TERRANUOVA Il Terranuova Traiana è reduce dalla vittoria casalinga sul Foligno per 2-0, la prima contro i falchetti se si considerano tutti i precedenti tra le due compagini. Marini e soci sono riusciti così a sfondare quota 42 punti, la soglia minima che potrebbe garantire una salvezza tranquilla al club biancorosso. Marco Becattini, a margine della gara, ha analizzato gli aspetti salienti del match. "Il Foligno – ha detto l’allenatore del Terranuova – fin dall’inizio ha fatto pressione e ci ha messo in grossa difficoltà. Ai ragazzi ho chiesto di metterci qualcosa in più a livello di testa perché il fisico non sarebbe bastato. Anche quando gli avversari sono andati in inferiorità numerica, siamo stati bravi a non cadere in provocazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittoria casalinga per la squadra di Becattini. Sesti, squillo per la zona playoff. Terranuova surclassa il FolignoTERRANUOVA 2 FOLIGNO 0 TERRANUOVA(3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Saltalamacchia; Tassi, Sesti (46’ s.

Serie D: Prato penalizzato di un punto, cambia la classifica. Il Terranuova a ridosso dei playoff. E ora c’è il Foligno per BecattiniERRANUOVA Dopo la sconfitta di domenica al Lungobisenzio, il Terranuova Traiana era sceso al settimo posto nella classifica del girone E di serie D.

