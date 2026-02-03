Dopo la sconfitta contro il Siena, Marco Becattini non nasconde la sua rabbia. L’allenatore del Terranuova accusa un arbitraggio che, a suo dire, ha penalizzato la squadra e si dice convinto che la propria squadra abbia pagato a caro prezzo una presunzione forse eccessiva. La squadra ora cerca di rialzarsi, anche se il tecnico non ha nascosto il suo rammarico.

"Forse abbiamo peccato di presunzione e questo lo abbiamo pagato a caro prezzo". Marco Becattini è tornato ad analizzare la sconfitta del Terranuova Traiana per mano del Siena. Un blitz dei bianconeri andato in scena domenica al Matteini, che ha costretto i valdarnesi ad arrendersi nella loro seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche. Il tecnico ha toccato diversi aspetti della gara, mettendo in risalto principalmente un approccio sbagliato da parte dei suoi, soprattutto nel primo tempo. Poi si è soffermato su alcuni episodi che hanno caratterizzato la seconda frazione di gioco e che avrebbero potuto dare una svolta al match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: rabbia Becattini dopo il ko col Siena: "Il Terranuova penalizzato dall’arbitraggio"

Approfondimenti su Terranuova Traiana

Questa mattina il Terranuova Traiana ha perso in casa contro il Siena, con il risultato di 0-1.

Il tecnico del Terranuova Traiana esprime rammarico per il pareggio contro lo Scandicci, evidenziando un episodio chiave: un rigore solare negato alla sua squadra, che avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Terranuova Traiana

Serie D: la squadra di Becattini tenta l’ennesima impresa del suo straordinario campionato contro la Robur. Matteini al gran completo. Il Siena a Terranuova: una sfida da playoffTERRANUOVA Seconda domenica consecutiva al Matteini per il Terranuova Traiana, che ospita un Siena ferito con tanta voglia di riscatto. sport.quotidiano.net

Serie D: le scelte di Becattini. Rosadi in portaIl Terranuova Traiana prova a chiudere con il botto un 2025 da incorniciare, tra salvezza ai play-out e ora ad un passo dalla zona playoff. Per i biancorossi l’ultima del girone di andata si terrà ... lanazione.it

https://www.sportakm0.com/serie-c-girone-b/arezzo-missione-guidonia-bucchi-sfida-la-rabbia-dei-laziali-per-blindare-il-primato-16643 Arezzo, missione Guidonia: Bucchi sfida la rabbia dei laziali per blindare il primato. L' articolo su sportakm0.com - facebook.com facebook