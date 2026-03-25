patto scuole largo ai giovani nei progetti

È stato firmato un nuovo accordo che coinvolge le scuole, con l’obiettivo di promuovere iniziative rivolte ai giovani. Il documento mette al centro progetti che puntano a migliorare l’offerta educativa e introduce elementi di novità nel settore scolastico. L’intesa prevede l’attivazione di programmi e attività pensate per favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze degli studenti.

Un Patto in cui progettualità fa rima con qualità (dell’offerta formativa) e con novità, perché quello siglato ieri all’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio è, parola del dirigente Imerio Chiappa, un unicum in Italia: la rete che la firma del Patto unico provinciale per le progettualità della scuola va a creare è diretta sì a coordinare iniziative rivolte ai giovani, ma coinvolge loro stessi, attraverso la Consulta provinciale degli studenti. Al tavolo per la sottoscrizione, Raffaella Attianese, viceprefetto vicario di Sondrio, Evaristo Pini, direttore di Apf Valtellina in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e il direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario Ida Maria Ada Ramponi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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