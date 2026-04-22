È disponibile una nuova sfida nella Serie B TOTS che coinvolge tre giocatori: Pohjanpalo, Busio e Calò, tutti con un punteggio complessivo di 92. Completando le tre sfide proposte, i partecipanti riceveranno un premio finale e due titolari fissi come premi intermedi. Questa sfida rappresenta un’occasione unica per ottenere premi significativi e rafforzare la propria squadra.

Questa SBC è una vera rarità: completando le tre sfide richieste, non solo otterrai il premio finale, ma riscatterai due titolari inamovibili come premi intermedi. Un investimento intelligente che porta nel tuo club un attacco devastante e un centrocampo di ferro. 1. Joel Pohjanpalo (92 ST) – Il Re del Barbera. Il premio finale è dedicato al trascinatore del Palermo. Pohjanpalo è la definizione di “attaccante d’area”. Stats Focus: 93 di Tiro e 92 di Fisico. Se la palla arriva in area, è gol.. FC IQ ( ): Grazie ai ruoli Torre++ e Rapace++, è il terminale perfetto per i cross dei terzini potenziati con l’Evo Consegna Express.. Perché sbloccarlo: Ha una presenza fisica che mette in crisi i difensori più rapidi ma leggeri.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Serie B TOTS: Il trio delle meraviglie! Analisi di Pohjanpalo, Busio e Calò (92 OVR)

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