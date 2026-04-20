Dest Menzioni d’onore TOTS | Velocità 95 e duttilità totale! Analisi della carta da 92 OVR

Un nuovo aggiornamento analizza le caratteristiche di un difensore laterale con una valutazione complessiva di 92. La sua velocità è di 95, mentre la duttilità totale lo rende molto versatile in campo. Le statistiche dimostrano come sia uno dei difensori più offensivi e pericolosi nel gioco. La sua performance si distingue per le doti di rapidità e adattabilità che lo rendono un elemento chiave nelle strategie di squadra.

Dest si presenta con statistiche che lo rendono uno dei difensori laterali più offensivi e pericolosi del gioco. Con un incredibile 95 di Velocità e 92 di Dribbling, è il giocatore ideale per chi ama sovrapporsi e creare superiorità numerica, senza però sfigurare nella fase difensiva grazie a un solido 89 di Difesa. Analisi della Carta: Una freccia sulla fascia. Velocità (95): Semplicemente fulminante. Dest è in grado di recuperare su qualsiasi ala avversaria o di scattare in contropiede con una rapidità fuori dal comune.. Passaggio (91) & Dribbling (92): Valori da ala pura. La sua capacità di crossare e di uscire palla al piede dal pressing lo rende una pedina fondamentale per la costruzione della manovra.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Dest Menzioni d’onore TOTS: Velocità 95 e duttilità totale! Analisi della carta da 92 OVR Notizie correlate Berardi Menzioni d’onore TOTS: Il mancino d’oro della Serie A! Analisi della carta da 92 OVRBerardi si presenta con statistiche offensive da top player assoluto, diventando immediatamente una delle migliori opzioni per chi cerca un esterno... Heung-Min Son Menzioni d’onore TOTS: Il Re dell’Attacco è qui! Analisi della carta da 94 OVRSon non ha bisogno di presentazioni, ma questa versione porta il suo gioco a un livello stratosferico.