Berardi Menzioni d’onore TOTS | Il mancino d’oro della Serie A! Analisi della carta da 92 OVR

In una recente analisi, l’attaccante si distingue per le sue statistiche offensive, valutate 92 di overall. È considerato uno dei migliori esterni nel campionato di Serie A, grazie alle sue capacità di segnare, creare occasioni e accelerare con rapidità. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che lo vedono come una delle opzioni più interessanti per le squadre alla ricerca di un giocatore d’attacco di alto livello.

Berardi si presenta con statistiche offensive da top player assoluto, diventando immediatamente una delle migliori opzioni per chi cerca un esterno capace di segnare, rifinire e strappare in velocità. Con un triplo 93+ in Velocità, Dribbling e Tiro, è il prototipo dell’ala moderna. Analisi della Carta: Velocità e Balistica. Velocità (94): Una rapidità bruciante che lo rende imprendibile sulla fascia, ideale per i contropiedi o per saltare il terzino secco nell’uno contro uno.. Tiro (93) & Passaggio (91): Il suo mancino è una sentenza. La combinazione di finalizzazione d’élite e visione di gioco lo rende pericoloso sia quando conclude a rete sia quando cerca l’assist per la punta.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Berardi Menzioni d’onore TOTS: Il mancino d’oro della Serie A! Analisi della carta da 92 OVR Notizie correlate FC 26 Locatelli Menzioni d’onore TOTS: Il nuovo pilastro della Serie A! Analisi della carta da 93 OVRManuel Locatelli riceve una carta semplicemente mostruosa, capace di eccellere in ogni singola fase del gioco. Heung-Min Son Menzioni d’onore TOTS: Il Re dell’Attacco è qui! Analisi della carta da 94 OVRSon non ha bisogno di presentazioni, ma questa versione porta il suo gioco a un livello stratosferico.