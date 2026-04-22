Serie B cosa manca al Venezia per la promozione Sabato la prima chance
In vista della partita di sabato, il Venezia Fc si avvicina alla possibilità di ottenere la promozione in Serie A. La squadra ha ancora alcune gare da disputare e punti da conquistare per raggiungere l'obiettivo. La città si prepara ad accogliere questa occasione, che potrebbe rappresentare un passo importante nel campionato di Serie B. La partita si preannuncia decisiva per le sorti della stagione del club.
La trepidazione in città è palpabile: il Venezia Fc, l'Unione, si sente davvero vicina a un ritorno in serie A dopo solo un anno. Ma con, in più, un campionato condotto dall'alto della classifica per buona parte. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySono tre i punti di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Modena - Venezia 1-2 | I LAGUNARI si aggiudicano il BIG MATCH | HIGHLIGHTS Serie BKT
Notizie correlate
Venezia in Serie A se…Tutte le combinazioni per la matematica promozione dei lagunari già nella prossima giornata di BMercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che…Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Tonali, futuro scritto...
Leggi anche: Prima Categoria: con 14 punti di vantaggio a sette gare dalla fine, manca davvero poco. Copparo prepara la festa promozione
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Verona sempre più vicino alla Serie B: quanto manca per una retrocessione annunciata da tempo; Gubbio, assalto ai Playoff: cosa manca ai rossoblù; Serie B, corsa promozione: i calendari a confronto di Venezia, Frosinone, Monza e Palermo; Ternana in liquidazione: rischio esclusione, come cambia la classifica del girone B di Serie C.
Serie B, il Borsino del finale di stagione: volata Serie A e incubo Retrocessione. Chi sale e chi scende?Borsino Serie B: chi va in Serie A? Analisi completa con le percentuali. Dalla lotta Monza-Venezia al complicato caso Spezia ... sport.virgilio.it
Retrocessione Serie B 2026: cosa succederebbe se il campionato finisse oggiLotta salvezza Serie B infuocata: cosa succederebbe oggi tra retrocessioni e playout. Classifica corta e scenari ancora aperti a 5 giornate dalla fine ... tag24.it
LBA. . Le migliori giocate presented by Dole Italia della 27^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook
Dall'8 maggio arriva su HBO Max In utero, la prima serie sulla fecondazione assistita ideata da Margaret Mazzantini. Nel cast, il marito Sergio Castellitto x.com