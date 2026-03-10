Con sette partite ancora da giocare, la squadra di Copparo si avvicina con entusiasmo alla conquista della promozione in Prima Categoria, grazie a un vantaggio di 14 punti sulla seconda in classifica. La squadra si sta preparando per celebrare l’obiettivo raggiunto, mentre la competizione prosegue con le ultime sfide del campionato. La situazione attuale lascia pochi dubbi sulla promozione ormai sicura.

Quattordici punti di vantaggio a sette giornate dalla fine. E’ ormai fatta per la promozione del Copparo 2015, che centra l’ottavo sigillo di fila sul campo del Pontelagoscuro e approfitta del secondo passo falso consecutivo del Reno Molinella, che abbandona ufficialmente la corsa per il primo posto e lascia strada libera ai rossoblù. Il Copparo si dimostra ancora una volta rullo compressore e a Pontelagoscuro vince 4-0 approfittando anche della superiorità numerica in virtù dell’espulsione di Parpolov in avvio di ripresa: ma già in 11 contro 11 non c’era stata storia e la partita era ampiamente indirizzata verso gli uomini di mister Borsari. Nel giro di un paio di settimane il Copparo potrebbe festeggiare aritmeticamente il salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: con 14 punti di vantaggio a sette gare dalla fine, manca davvero poco. Copparo prepara la festa promozione

