Il presidente del Siviglia spiega perché ha rifiutato l’offerta di Sergio Ramos di giocare gratis

Il presidente del Siviglia, Jose Maria Del Nido Carrasco, ha spiegato perché ha deciso di rifiutare l’offerta di Sergio Ramos di giocare gratis per il club. Ha detto che non era una proposta che poteva essere presa in considerazione e che il club non poteva permetterselo, anche se Ramos è un ex giocatore molto stimato. La questione ha creato subito scalpore tra i tifosi e negli ambienti calcistici, mentre il club si concentra sulla trattativa in corso per acquistare il Siviglia.

2026-02-12 16:29:00 Breaking news: Sergio Ramos non giocherà con il Siviglia mentre è in trattative per acquistare il club Il presidente del Siviglia, Jose Maria Del Nido Carrasco, ha affermato che è stata sua la decisione di porre il veto all’idea che l’ex difensore spagnolo Sergio Ramos firmasse nuovamente per il club della Liga. Ramos ha creato un consorzio che attualmente è in periodo di esclusiva per acquistare il suo club per ragazzi. Durante la trattativa con il Siviglia, fortemente indebitato, Ramos si è offerto di giocare gratis nel tentativo di trascinarlo in testa alla classifica della Liga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il presidente del Siviglia spiega perché ha rifiutato l’offerta di Sergio Ramos di giocare gratis Approfondimenti su Siviglia Ramos Sergio Ramos ha presentato un’offerta per acquistare il Siviglia con un gruppo di investitori Sergio Ramos ha presentato, insieme a un gruppo di investitori, un'offerta per l'acquisto del Siviglia. Sergio Ramos ha tre mesi di esclusiva per l’acquisto del Siviglia (Athletic) Sergio Ramos, ex calciatore e attuale dirigente, sta collaborando con un gruppo di investimento per l’acquisto del Siviglia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Siviglia Ramos Argomenti discussi: Maiorca - Siviglia in Diretta Streaming | DAZN IT; Sergio Ramos vicino al Siviglia. Prima il ritorno in campo, poi potrebbe diventare presidente; Mattarella sul tram, il boato allo stadio: Quintessenza d'Italia; Strada provinciale 20, Siviglia: Aumento dei fondi merito del centrodestra. Dal Pd dichiarazioni autopromozionali -. Nella notte il Napoli aveva chiuso con Juanlu, poi il no del presidente del Siviglia (Pedullà)Il Napoli, stando a quanto racconta Pedullà, aveva chiuso Juanlu nella notte ma poi ha deciso di virare su Zappa del Cagliari. ilnapolista.it Pedullà: Il Napoli aveva chiuso per Juanlu nella notte, no del Presidente del SivigliaSpunta un retroscena di calciomercato rivelato dal giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà. Riguarda il Napoli e Juanlu Sanchez. mondonapoli.it La storia Instagram di Sergio Ramos con Modric - facebook.com facebook #SergioRamos ritorna in #Europa Le ultime sul futuro dello spagnolo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.