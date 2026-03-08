A San Siro, durante il derby di Milano, era presente Sergio Ramos, leggenda del calcio e ex giocatore del Real Madrid. Il difensore spagnolo si trovava vicino alla panchina del Milan, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media presenti allo stadio. Ramos ha assistito alla partita in qualità di ospite speciale, condividendo l’evento con altri personaggi di rilievo.

Il derby di Milano è cominciato da pochi minuti e tutto il mondo è collegato per seguire il match dell'anno, probabilmente decisivo per le sorti del campionato di Serie A 202526. Nei giorni scorsi, in avvicinamento alla stracittadina, vi avevamo raccontato tutto il contorno che avrebbe accompagnato la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu. Dai 200 paesi del mondo collegati per seguire in diretta la gara, fino al numero di telecamere disposte in ogni angolo dello stadio. Ma anche delle star presenti a 'San Siro' per vivere dal vivo lo spettacolo di questo match. A bordo campo, vicino alla panchina del Milan c'è una presenza inaspettata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby di Milano ricco di ospiti eccellenti: vicino alla panchina del Milan anche Sergio Ramos

Calciomercato, Sergio Ramos offerto anche al Milan: cosa faranno i rossoneri? Due opzioniIl Milan è alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato e ai rossoneri è stata presentata l'opzione...

Sergio Ramos come sostituto di Gabbia: “Last dance al Milan”Sergio Ramos non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, perlomeno ufficialmente.

POV: IL MILAN HA VINTO IL DERBY DI MILANO #derby #football #inter #milan

Una selezione di notizie su Derby di Milano ricco di ospiti....

Temi più discussi: Pulisic alla Kakà, Pio con la corazza, il momento di Bastoni: Milan-Inter, il derby si decide qui; I temi chiave della 28ª giornata di Serie A; Milan-Inter, il derby che profuma di scudetto. Corsa Champions: vincono Juve e Como, oggi la Roma senza Dybala fa visita al Genoa di De Rossi; Soldeu | Super G femminile 1 in Diretta Streaming | DAZN IT.

Milano-Cantù: dove vedere il derby di Serie A in tv e streamingGuida tv Milano-Cantù: orario, diretta Sky, streaming e tutte le info sul derby lombardo della 21ª giornata di Serie A basket. milanosportiva.com

Milan-Inter, dove vedere il derby stasera in TV: canale, orario, diretta streamingScoprite le migliori partite di domenica 8 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN alla Serie C e alla Ligue 1 su Sky, con la Primavera 1 su Sportitalia ... libero.it

Rafael Leão before the Derby di Milano. ( @ActuFoot_) x.com

Stasera si gioca il Derby di Milano: i tifosi della Juventus, da imparziali e poco interessati al match, per quale risultato tifano questa sera #Juventus #JMania #Derby #DerbyMilano - facebook.com facebook