almeno 70 calciatori alle serate milanesi con le escort coinvolti giocatori di inter milan e juve

Le autorità di Milano stanno indagando su un caso che coinvolge almeno settanta calciatori provenienti da diverse squadre di Serie A. Questi atleti sono stati segnalati come partecipanti a serate organizzate da un’agenzia di eventi, che secondo le indagini sarebbe coinvolta in attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La vicenda riguarda sia giocatori delle squadre di Milano che di altre città italiane.

Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla Ma.De, l'agenzia di eventi al centro di un’indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Tanti atleti di squadre come Inter, Milan, Juventus, Verona, Torino, Sassuolo e Monza, i cui nomi sono riservati e sui quali sono in corso accertamenti per capire chi davvero abbia usufruito pure del servizio di escort e «droga della risata». Quattro persone ai domiciliari Nomi che, eccetto quattro, non compaiono nella richiesta di arresti e nella successiva misura cautelare eseguita nei confronti di 4 persone indagate per aver gestito il giro illecito di ragazze.🔗 Leggi su Feedpress.me

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