Un’indagine sulle serate milanesi coinvolge anche alcuni calciatori di squadre di calcio di alto livello. Le attività si svolgono in locali frequentati dalla movida e sono legate a un presunto giro di escort di lusso. Si stanno approfondendo i dettagli di quanto accaduto durante gli eventi, che coinvolgerebbero anche persone appartenenti al mondo dello sport professionistico. La procura ha avviato verifiche per chiarire i fatti.

Si allarga il quadro dell’inchiesta sul presunto giro di escort di lusso legato alla movida milanese ed emergono dettagli sempre più rilevanti sull’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di quattro arresti domiciliari e al sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro. Un intervento deciso, coordinato dalla Procura di Milano, che ha acceso i riflettori su un sistema articolato e ben organizzato, capace di muoversi tra locali esclusivi, hotel di lusso e una clientela facoltosa, tra cui vip e sportivi, ed ora, viene rivelato, anche piloti di Formula Uno. Secondo gli inquirenti, non si trattava di episodi isolati ma di un vero e proprio modello di business illecito, fondato su un’offerta integrata di intrattenimento e servizi riservati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Escort, champagne e segreti: alle serate milanesi anche calciatori di Milan, Inter e Juve

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