Nuova Music Park Arena L’intervento entra nel vivo

I lavori per la realizzazione della nuova Music Park Arena sono ufficialmente iniziati e stanno procedendo rapidamente. La struttura sorgerà in via Malsicura, dietro il rettilineo principale dell’autodromo. La costruzione riguarda l’allestimento di un’area dedicata agli eventi musicali e di intrattenimento, con interventi che coinvolgono le fasi di progettazione e sviluppo. La progressione dei lavori si sta concentrando sulla preparazione del cantiere e sull’organizzazione degli spazi.

Entrano nel vivo i lavori per l’allestimento della nuova Music Park Arena, in via Malsicura, alle spalle del rettilineo principale dell’ Autodromo. Escavatori al lavoro per conferire all’area la giusta pendenza, in grado di garantire la migliore visuale agli spettatori, mentre i camion fanno la spola dal vicino Lungofiume per portare in via Malsicura il terreno necessario per completare l’intervento. Inaugurazione del nuovo spazio verde, che servirà a lasciare il paddock libero per gli eventi motoristici garantendo al pubblico maggiore comfort durante le bollenti giornate estive, confermata il 13 giugno con il concerto di Cesare Cremonini.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova Music Park Arena. L’intervento entra nel vivo Cesare Cremonini ‘chiama’ i fan alla Music Park Arena 2026 a Imola: “Saremo in 80mila”Imola, 18 dicembre 2025 – “Ultimi biglietti disponibili per la data all’Autodromo di Imola. Sequoie Music Park: nel 2026 Subsonica, Tony Pitony, Caparezza, Litfiba e tanti altriSi sta preparando l'edizione 2026 del Sequoie Music Park al parco delle Caserme Rosse di Bologna. Altri aggiornamenti su Nuova Music Park. Temi più discussi: Nuova Music Park Arena. L’intervento entra nel vivo; Un concerto in più per i Pooh e 60 anni di storia della musica all'Arena di Verona; Tony Pitony in concerto alle Caserme Rosse di Bologna; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno. Music Park Arena all'autodromo di Imola, concerti dal 2026Nasce la Music Park Arena all'interno dell'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola: si posizionerà nei pressi via Malsicura, nel cuore del tracciato, ospiterà dal 2026 nuovi grandi ... ansa.it Gli AC/DC chiudono Imola: sarà l’ultimo live prima della nuova Music Park Arena. La scaletta del concertoLa data è di quelle da segnare sul calendario: dieci anni dopo, gli Ac/Dc tornano a Imola. Domenica 20 luglio 2025 in 70mila varcheranno i cancelli dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di ... deejay.it IMOLA: LAVORI IN CORSO PER LA NUOVA MUSIC PARK ARENA: Via vai di camion tra via Grazidei e il cantiere di via Malsicura. La terra in eccesso, prelevata dal Santerno per abbassare la golena, viene riutilizzata sui terreni che ospiteranno il nuovo sit - facebook.com facebook