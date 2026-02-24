Sequoie Music Park | nel 2026 Subsonica Tony Pitony Caparezza Litfiba e tanti altri

Il Sequoie Music Park ha annunciato il suo cartellone 2026, attirando grandi nomi come i Subsonica e Caparezza. La scelta di questa location nel parco delle Caserme Rosse di Bologna mira a offrire un’esperienza unica ai fan della musica dal vivo. La programmazione si arricchisce costantemente, con concerti previsti tra giugno e luglio. La vendita dei biglietti è già iniziata e i dettagli sugli artisti continuano a essere svelati.

Si sta preparando l'edizione 2026 del Sequoie Music Park al parco delle Caserme Rosse di Bologna. E si arricchisce di giorno in giorno la lineup della sesta edizione di Sequoie Music Park: il 29 giugno saliranno sul palco i Subsonica, il 2 luglio Fulminacci e il 12 luglio Frah Quintale. I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali: https:www.sequoiemusicpark.com. Sequoie Music Park è la rassegna musicale di Unipol Arena, che torna con l’edizione 2026 per riaffermare il suo impegno a creare un ambiente autentico, dove la diversità è valorizzata e la realtà prende il posto della virtualità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sequoie Music Park 2026, in line up anche Subsonica e Frah QuintaleSequoie Music Park 2026 ha annunciato i nuovi artisti che si esibiranno, tra cui Subsonica e Frah Quintale.

Tony Pitony in concerto a Pescara con “EstaTony” al Terrasound 2026Il 5 luglio, al porto turistico di Pescara, Tony Pitony si esibirà con il suo progetto “EstaTony” durante il Terrasound 2026.

